Расписание сеансов Заклятье. Кровь экзорциста, 2025 в Москве 23 августа 2025

Расписание сеансов Заклятье. Кровь экзорциста, 23 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
22:35 от 500 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
00:40 от 400 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
00:20 от 410 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
