Киноафиша
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Москве
4 октября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 4 октября 2025 в Москве
2D
09:35
от 200 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
11:00
от 400 ₽
12:50
от 480 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
11:20
от 500 ₽
13:10
от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
10:05
от 450 ₽
14:40
от 550 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
10:10
от 460 ₽
13:00
от 580 ₽
16:35
от 660 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:00
от 340 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
14:35
от 350 ₽
Балтика
Сходненская
2D
11:15
от 550 ₽
13:05
от 650 ₽
17:00
от 650 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:35
от 400 ₽
11:50
от 500 ₽
14:25
от 500 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
13:05
от 880 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:05
от 660 ₽
16:00
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:40
от 750 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:55
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:50
от 880 ₽
13:00
от 880 ₽
15:10
от 880 ₽
17:20
от 880 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 770 ₽
14:00
от 880 ₽
16:50
от 880 ₽
19:15
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:30
от 770 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
12:40
от 690 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
12:50
от 880 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:50
от 690 ₽
13:30
от 800 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:50
от 940 ₽
13:10
от 940 ₽
15:35
от 940 ₽
17:40
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:30
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
12:00
от 940 ₽
14:10
от 940 ₽
16:20
от 940 ₽
18:30
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:45
от 600 ₽
15:10
от 730 ₽
17:20
от 730 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
14:20
от 550 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
16:50
от 400 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
14:20
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:40
от 380 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:40
от 390 ₽
14:50
от 550 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30
от 470 ₽
12:15
от 1700 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:40
от 390 ₽
14:35
от 550 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:30
от 470 ₽
16:55
от 530 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:40
от 250 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:00
от 590 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:20
от 460 ₽
11:25
от 460 ₽
12:30
от 500 ₽
13:35
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
15:45
от 500 ₽
16:50
от 500 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:35
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
09:45
от 610 ₽
13:40
от 720 ₽
18:00
от 720 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
11:50
от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40
от 270 ₽
11:40
от 470 ₽
13:40
от 470 ₽
15:40
от 470 ₽
17:40
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
11:30
от 420 ₽
17:20
от 420 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
12:30
от 500 ₽
15:25
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:45
от 390 ₽
16:10
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:50
от 420 ₽
12:45
от 590 ₽
14:40
от 590 ₽
16:45
от 640 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
09:35
от 220 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
13:50
от 340 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
12:10
от 330 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
10:20
от 250 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
09:55
от 220 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:00
от 430 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
09:30
от 280 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:40
от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:25
от 1150 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:00
от 700 ₽
12:00
от 820 ₽
13:10
от 850 ₽
16:20
от 850 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:20
от 570 ₽
11:35
от 600 ₽
12:50
от 570 ₽
15:35
от 740 ₽
16:50
от 710 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:25
от 720 ₽
13:40
от 820 ₽
17:15
от 950 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
12:40
от 570 ₽
17:15
от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
12:40
от 550 ₽
17:00
от 710 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:25
от 450 ₽
11:20
от 450 ₽
12:35
от 500 ₽
13:30
от 500 ₽
14:45
от 500 ₽
15:40
от 500 ₽
17:50
от 530 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
12:15
от 550 ₽
14:15
от 690 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:10
от 500 ₽
12:50
от 500 ₽
15:50
от 700 ₽
17:15
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20
от 400 ₽
13:45
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:15
от 400 ₽
12:15
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10
от 480 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
от 400 ₽
11:30
от 400 ₽
12:20
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
от 400 ₽
12:45
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30
от 400 ₽
12:40
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:20
от 400 ₽
11:20
от 400 ₽
12:20
от 600 ₽
14:30
от 600 ₽
17:55
от 1300 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:35
от 600 ₽
11:35
от 600 ₽
12:40
от 600 ₽
13:45
от 700 ₽
14:50
от 700 ₽
15:55
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:15
от 750 ₽
12:10
от 750 ₽
14:10
от 850 ₽
16:05
от 850 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:55
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:35
от 610 ₽
14:35
от 770 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20
от 550 ₽
11:40
от 580 ₽
13:20
от 680 ₽
15:35
от 710 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:25
от 680 ₽
13:40
от 770 ₽
15:50
от 770 ₽
