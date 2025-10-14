Меню
Киноафиша
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Москве
14 октября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 14 октября 2025 в Москве
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:00
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
17:10
от 950 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:50
от 220 ₽
12:20
от 220 ₽
13:10
от 700 ₽
18:35
от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 220 ₽
13:10
от 700 ₽
15:40
от 220 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
от 220 ₽
12:20
от 220 ₽
13:20
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
от 200 ₽
14:55
от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:30
от 220 ₽
13:20
от 700 ₽
15:15
от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
от 220 ₽
13:00
от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10
от 220 ₽
11:40
от 220 ₽
13:15
от 700 ₽
