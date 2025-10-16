«Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк

Не такие популярные, как «Хрустальный» и «Фишер», но тоже достойные: 3 российских детективных сериала

Фронтмен из «Игры в кальмара» снова блистает в хите 2025: критики оценили этот фильм — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

«Где вы откопали себе такое?»: какое имя было у Шарикова из «Собачьего сердца» — вспоминаем и рассказываем, кто надоумил героя

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же