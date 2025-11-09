В ноябре скучать не получится: 6 турецких сериалов, вокруг которых уже собираются фанаты — есть даже 1 триллер

Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты

Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»

Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

Прочитали интервью создателей «Очень странных дел» и несем вам главный спойлер: с вероятностью 99,9% умрет этот герой – вы вряд ли обрадуетесь

Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа

Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча

Железный Парень и три отряда Мстителей: Marvel слили сценарий «Династии Канга» — прочтете и порадуетесь, что фильм отменили