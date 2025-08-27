Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии
Расписание сеансов TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии, 2025 в Москве
Расписание сеансов TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии, 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:30
от 1000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667