Киноафиша Фильмы Безумное свидание Расписание сеансов Безумное свидание, 2025 в Москве 19 января 2026

Расписание сеансов Безумное свидание, 19 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
18:10 от 250 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:20
Москино Искра
Дмитровская
2D
14:35 от 230 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:45 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:00 от 650 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
