Научную фантастику тоже можно уместить в парочку серий: 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом

Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей

Дин из «Сверхъестественного» на этот раз никого не спас: финал «Обратного отсчета» жестоко поступил со зрителями

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»

«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны