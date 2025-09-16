Меню
Фильмы
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь, 2024
16 сентября 2025
Расписание сеансов Джейн Остин испортила мне жизнь, 16 сентября 2025 в Москве
О фильме
пт
12
вт
16
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
19:15
от 400 ₽
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
