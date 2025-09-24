Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

Это в фильмах он добряк и весельчак: почему Бурунов сразу не понравился Петрову на съемках «Полицейского с Рублевки»

«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века