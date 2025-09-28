Меню
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Москве
28 сентября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 28 сентября 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
18:00
от 850 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:50
от 500 ₽
15:55
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:30
от 550 ₽
16:30
от 600 ₽
19:30
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50
от 550 ₽
15:55
от 720 ₽
19:00
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:50
от 480 ₽
15:55
от 550 ₽
19:00
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:45
от 500 ₽
17:40
от 600 ₽
20:40
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:50
от 450 ₽
15:55
от 520 ₽
19:00
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30
от 400 ₽
13:30
от 600 ₽
16:35
от 650 ₽
19:40
от 650 ₽
