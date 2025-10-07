Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Москве
7 октября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 7 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
5
Завтра
6
вт
7
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:20
от 390 ₽
13:05
от 390 ₽
14:20
от 390 ₽
16:10
от 390 ₽
17:25
от 390 ₽
19:10
от 390 ₽
20:25
от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:55
от 250 ₽
18:10
от 380 ₽
21:00
от 480 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:00
от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:30
от 450 ₽
19:15
Киноквартал
Ясенево
2D
10:40
13:40
16:45
19:45
от 490 ₽
22:45
от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:25
от 190 ₽
17:25
от 190 ₽
20:30
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:15
от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 210 ₽
13:25
от 210 ₽
16:35
от 210 ₽
19:40
от 210 ₽
22:50
от 210 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:15
от 220 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:15
от 210 ₽
13:20
от 210 ₽
16:30
от 210 ₽
19:40
от 210 ₽
22:50
от 210 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 210 ₽
11:10
от 350 ₽
13:20
от 210 ₽
14:20
от 350 ₽
16:30
от 210 ₽
17:30
от 350 ₽
19:40
от 210 ₽
20:40
от 350 ₽
22:45
от 210 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:15
от 350 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:15
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 270 ₽
13:25
от 270 ₽
16:35
от 270 ₽
19:40
от 270 ₽
22:45
от 270 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:15
15:00
20:40
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
11:50
16:40
19:40
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:45
18:50
21:55
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:35
от 400 ₽
18:30
от 600 ₽
21:25
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40
от 300 ₽
12:40
от 460 ₽
15:40
от 460 ₽
18:50
от 520 ₽
22:00
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:40
от 250 ₽
12:40
от 300 ₽
15:40
от 300 ₽
18:50
от 300 ₽
22:00
от 300 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
17:20
от 430 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
14:05
от 350 ₽
19:15
от 380 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:25
от 380 ₽
14:05
от 700 ₽
15:25
от 480 ₽
18:20
от 530 ₽
19:40
от 880 ₽
21:20
от 530 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:00
от 390 ₽
14:00
от 390 ₽
17:00
от 390 ₽
20:00
от 390 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:00
от 440 ₽
16:00
от 440 ₽
19:00
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:10
от 440 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10
от 400 ₽
16:15
от 420 ₽
19:20
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:45
от 520 ₽
19:50
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:10
от 300 ₽
16:10
от 380 ₽
19:10
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 380 ₽
16:30
от 450 ₽
19:30
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20
от 400 ₽
13:20
от 500 ₽
16:20
от 580 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:55
от 400 ₽
16:00
от 520 ₽
19:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:20
от 480 ₽
19:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667