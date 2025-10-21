3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT

Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности

Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?

У «Дандадана» появился конкурент: фанаты сенэна сбежались на Prime Video — новое аниме цепляет с первого эпизода

Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде

Гениальность Булгакова подтверждает камео на балу у Сатаны: как простая крестьянка очутилась среди исчадий «Мастера и Маргариты»

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена