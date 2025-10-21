Меню
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
21 октября 2025
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:35
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:05
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00
от 300 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:45
от 380 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40
от 300 ₽
15:40
от 450 ₽
18:40
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:35
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:10
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
12:20
от 400 ₽
