Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона

Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

От Парижа до Токио: как мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стал настолько популярным

«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)