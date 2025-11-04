Меню
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Москве
4 ноября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 4 ноября 2025 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:25
от 690 ₽
16:40
от 790 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:15
от 190 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
21:25
от 190 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:40
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:50
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза
Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было
Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»
Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине
Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают
«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»
«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели
Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе
Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы
