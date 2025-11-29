Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице»

Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец»

Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться

«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ

Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

Ищете сериалы, похожие на «Камбэк»? Мы все сделали за вас: вот 5 проектов с оценкой 7.1+ – в №4 увидите звезду «Слова пацана»

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

Что посмотреть на новогодних каникулах: 11 лучших советских мультфильмов

В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»