«Метод» вместо «Декстера», «Пищеблок» вместо «Очень странных дел»: какие еще российские проекты напоминают западные хиты

«Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии

«Как девчушку-то назвали?» Помните? Тогда тест на знание имен героев советского кино пройдете легко

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова

Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один

«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно

Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку

«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?