Киноафиша
Фильмы
Астрал: 13 инкарнаций зла
Расписание сеансов Астрал: 13 инкарнаций зла, 2025 в Москве
4 декабря 2025
Расписание сеансов Астрал: 13 инкарнаций зла, 4 декабря 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
00:10
от 750 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
22:50
от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:50
от 440 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
22:10
от 200 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:00
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:55
от 670 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
00:35
от 440 ₽
