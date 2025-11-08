Семь искусств любви: что делали наложницы перед ночью с султаном — и почему об этом молчит «Великолепный век»

Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным

Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла?

Шон Бин рассказал, как появился тот самый мем из «Властелина колец» — легендарной фразы не было в изначальном сценарии

Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся

«Готовы замахнуться еще на 10»: мульту «Три кота» уже 10 лет – но про его связь с «Гарри Поттером» знают не все, а ведь это ключ к успеху

Это вам не скользящий Гароу из «Ванпанчмена»: ИИ назвал 3 тайтла с самой крутой анимацией – «Клинок» и «Магичку» даже не тронул

Дом, но не бумажный: свежий триллер от Netfix со звездой «Укрытия» набрал почти 80% свежести – подарит 2 часа адреналина и холодного пота

Все пропало: только фанаты «Служебного романа» пройдут этот тест – вспомните, чего не хватает на 5 кадрах