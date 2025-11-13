Меню
Расписание сеансов Солёная тропа, 2024 в Москве 13 ноября 2025

Расписание сеансов Солёная тропа, 13 ноября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
20:30 от 720 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:00 от 670 ₽
2D, SUB
18:35 от 670 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:00 от 720 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:50 от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:30 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:50 от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:50 от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:15 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
21:20 от 650 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:45 от 450 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
