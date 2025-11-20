Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской

Дети Леса все подстроили: фанаты «Игры престолов» нашли доказательство, что Бран не спаситель, а новый Король Ночи

Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени

Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь

Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)

Этот ляп в «Простоквашино» замечают только любители авто: присмотритесь к «Запорожцу» – увидели кое-что странное? (фото)

Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский

«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»