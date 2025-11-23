Меню
Фильмы
Солёная тропа
Расписание сеансов Солёная тропа, 2024 в Москве
23 ноября 2025
Расписание сеансов Солёная тропа, 23 ноября 2025 в Москве
О фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Солёная тропа»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:20
от 660 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:35
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
16:35
от 800 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:10
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
23:55
от 660 ₽
Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения»
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален
Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное
«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов
Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
