«У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Кончаловского — считает его худшим

3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер

3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы

Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо

«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии

«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет