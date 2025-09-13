Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Дзеффирелли: Паяцы Расписание сеансов TheatreHD: Дзеффирелли: Паяцы, 1982 в Москве 13 сентября 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Дзеффирелли: Паяцы, 13 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 13 сб 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Дзеффирелли: Паяцы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:00 от 1000 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет
Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше