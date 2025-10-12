Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Неизвестный Джон Леннон
Расписание сеансов Неизвестный Джон Леннон, 2025 в Москве
12 октября 2025
Расписание сеансов Неизвестный Джон Леннон, 12 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
вс
5
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
сб
18
вт
21
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Неизвестный Джон Леннон»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
19:20
от 450 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
16:25
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков
«Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667