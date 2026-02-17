Меню
Расписание сеансов Здесь был Юра, 2025 в Москве 25 февраля 2026

Расписание сеансов Здесь был Юра, 25 февраля 2026 в Москве

25 февраля 2026
Москино Сатурн
Свиблово
2D
09:05 от 190 ₽ 19:45 от 360 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:10 от 720 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
17:55 от 330 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
20:00 от 380 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
22:05 от 470 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
21:50 от 390 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
12:15 от 420 ₽ 19:20 от 570 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
16:50 от 350 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
17:35 от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
10:00 от 250 ₽ 21:20 от 420 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:35 от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:30 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:45 от 400 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:40 от 670 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
21:25 от 590 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
