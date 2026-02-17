Штирлиц гулял по Берну — и увидел надпись на русском языке: главный ляп в финале «17 мгновений весны»

Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина

Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина