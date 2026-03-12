Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Здесь был Юра Расписание сеансов Здесь был Юра, 2025 в Москве 22 марта 2026

Расписание сеансов Здесь был Юра, 22 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 пт 20 вс 22 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Здесь был Юра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
18:50 от 550 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»
Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная
В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было
Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот
Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»
Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?
Этот китайский детектив начался с пустого гроба, а закончился так, что я челюсть искал под столом: досмотрел и сразу включил заново
Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем
«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)
Ни один сериал про «попаданцев» рядом не стоял: посмотрел все сезоны «Чужестранки» за 3 недели – 5 причин, чтоб вы сделали то же самое
Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше