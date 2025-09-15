Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей

Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее

«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»

В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»

«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть

«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)