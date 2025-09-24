Меню
Здравствуй, грусть
24 сентября 2025
2D, SUB
15:50
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
Дело было не в убийстве Мухи: почему Каверин на самом деле сразу возненавидел Сашу Белого
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
