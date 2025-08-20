Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бухта Бэррона
Расписание сеансов Бухта Бэррона, 2024 в Москве
20 августа 2025
Расписание сеансов Бухта Бэррона, 20 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Бухта Бэррона»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
16:10
18:00
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
22:05
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:35
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
22:55
от 600 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
21:40
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
21:45
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
21:40
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
21:10
от 2750 ₽
00:35
от 720 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
15:45
от 600 ₽
21:40
от 1500 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:00
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
21:30
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:05
от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
20:45
от 1150 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:10
от 2000 ₽
21:25
от 620 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:25
от 350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:30
21:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:40
22:00
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:35
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:30
от 550 ₽
22:50
от 550 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
19:00
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667