Киноафиша
Фильмы
Гигант
Расписание сеансов Гигант, 2025 в Москве
26 февраля 2026
Расписание сеансов Гигант, 26 февраля 2026 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:40
23:20
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:55
23:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:45
22:45
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
18:05
23:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:50
23:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:55
19:40
21:15
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
18:00
22:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
18:15
22:50
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:00
23:30
Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»
86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым
Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника
