Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Москве 27 февраля 2026

Расписание сеансов Гигант, 27 февраля 2026 в Москве

чт 26 пт 27 сб 28
Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:40 23:20
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:55 23:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:45 22:45
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:10
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:50 23:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:55 19:40 21:15
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
18:00 22:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
18:15 23:00
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:00 23:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
