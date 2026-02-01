Меню
Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Москве 2 марта 2026

Расписание сеансов Гигант, 2 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
12:30 от 1000 ₽ 20:45 от 650 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
17:30 от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:10 от 550 ₽ 19:00 от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:55 19:40 21:15
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:45
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:25
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
