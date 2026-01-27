Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Заклятие. Обряд реинкарнации Расписание сеансов Заклятие. Обряд реинкарнации, 2025 в Москве 29 января 2026

Расписание сеансов Заклятие. Обряд реинкарнации, 29 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 чт 29 пт 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие. Обряд реинкарнации»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
23:15 от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
22:50 от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
22:50 от 590 ₽
Балтика
Сходненская
2D
23:00 от 620 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
23:10 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
21:50 от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
00:05 от 620 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:10 от 910 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
22:55 от 570 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
00:05 от 500 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
23:15 от 750 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:30 от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
22:55 от 710 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
00:50 от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
22:00 от 670 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше