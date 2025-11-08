«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее

«Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем

Новинка от Netflix «Дом динамита» вызвала международный скандал – особенно возмутились в Пентагоне: все из-за этой неточности

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

«Смотрела, разинув рот!»: этот детектив с Фомой из «Невского» обогнал в рейтинге «Шефа» и «Первый отдел» – а ведь вышел уже 7 лет назад

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

Тест для любителей советских сказок: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с актрисой в образе птицы

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись

9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»