«Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше

Фанаты ругали второй сезон «Дома дракона», а ведь зря: он наконец-то исправил самую грубую ошибку «Игры престолов»

Какое правило нарушили в фильме «Долгая прогулка»: до приговора можно было получить лишь 3 предупреждения

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Поляки точно ни при чем: в «Мадагаскаре» так и не объяснили, почему Ковальски зовут именно так, но вспомните его «фишку» – сразу поймете

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb