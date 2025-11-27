Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий

Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)

Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»

2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»

Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Добронравов плакал, сокрушался, но все равно оставил друзей без работы: подлинная история закрытия шоу «6 кадров»

«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов