Киноафиша Фильмы Стометровка Расписание сеансов Стометровка, 2025 в Москве 29 декабря 2025

Расписание сеансов Стометровка, 29 декабря 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
пн 22 сб 27 пн 29
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
14:30 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
