Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Стометровка Расписание сеансов Стометровка, 2025 в Москве 13 января 2026

Расписание сеансов Стометровка, 13 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
вт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Стометровка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
21:15 от 400 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше