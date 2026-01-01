Этот сериал от HBO Max сравнится по масштабу только с франшизой «Чужой»: стиль Ридли Скотта видно сразу

Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»

Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас

Купер всё-таки погиб в самом начале: в NASA случайно подтвердили одну из самых кошмарных теорий об «Интерстелларе»

Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»

Никакой романтики, только технологии и ужас будущего: дорама, которая училась у «Черного зеркала» — и не так затянуто (всего 8 серий)

Это имя писали в советских фильмах с субтитрами: кем оказался загадочный С. Ээро

Продолжение «Ивана Васильевича» в кинотеатрах СССР показывать не стали: а ведь там Шурик, машина времени и… Трус с Бывалым

Всего одна серия — и вы пропали: детектив Netflix с рейтингом 8,3 называют «захватывающим» — и сюжет не выдумка, а реальная история

Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»