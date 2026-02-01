Больше не жду новый сезон «Невского», потому что нашла эти детективы: герои не хуже Семенова, а сюжет впечатляющий

Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно

Более 1 млрд зрителей: эти 3 российских фильма точно станут культовыми — если не смотрели, то пора

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать