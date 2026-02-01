Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Стометровка
Расписание сеансов Стометровка, 2025 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Стометровка, 22 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
19
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Стометровка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
15:45
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина
«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года
Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!
Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить
«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667