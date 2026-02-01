Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия»

Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»

Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0

Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать

Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов