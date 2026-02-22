Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов

У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова