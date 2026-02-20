Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом

Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта

После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона

«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию

Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить

Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO