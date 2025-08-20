Меню
Фильмы
Пушистый форсаж: Гран-при
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 2025 в Москве
20 августа 2025
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 20 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
Москино Сатурн
Свиблово
2D
15:20
от 250 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:05
от 350 ₽
11:45
от 350 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:40
от 500 ₽
12:50
от 500 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
10:25
11:30
12:30
15:15
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
11:15
от 350 ₽
13:25
от 350 ₽
15:35
от 350 ₽
17:45
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:20
12:20
14:20
16:20
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:10
15:30
Балтика
Сходненская
2D
13:50
от 470 ₽
18:15
от 580 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:05
11:50
13:40
Времена года
Филевский парк
2D
11:00
13:05
15:10
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:10
от 500 ₽
14:20
от 500 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:35
от 440 ₽
13:15
от 500 ₽
16:30
от 500 ₽
19:25
от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:40
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20
от 500 ₽
12:20
от 500 ₽
14:45
от 500 ₽
17:10
от 600 ₽
19:35
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
11:30
от 550 ₽
15:05
от 550 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:00
от 2500 ₽
12:10
от 550 ₽
14:35
от 550 ₽
17:00
от 600 ₽
19:25
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:40
от 420 ₽
13:30
от 420 ₽
16:10
от 420 ₽
20:00
от 520 ₽
20:20
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:30
от 420 ₽
12:50
от 420 ₽
16:30
от 420 ₽
18:30
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
10:45
от 440 ₽
15:35
от 510 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:30
от 470 ₽
11:30
от 1500 ₽
15:00
от 470 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 600 ₽
12:55
от 600 ₽
14:15
от 600 ₽
16:35
от 600 ₽
19:00
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:40
от 550 ₽
12:10
от 550 ₽
14:35
от 550 ₽
17:10
от 650 ₽
19:35
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:20
от 660 ₽
11:35
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
14:00
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
16:20
от 990 ₽
17:35
от 720 ₽
18:45
от 990 ₽
20:00
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:40
от 370 ₽
16:55
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
11:30
от 400 ₽
13:30
от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
09:30
от 120 ₽
11:25
от 120 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
12:20
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
14:50
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
11:00
14:20
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
14:10
Киномакс Пражская
Пражская
2D
12:40
17:00
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:10
от 620 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
16:20
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:00
17:00
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
16:00
от 420 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:25
от 250 ₽
11:10
от 250 ₽
15:05
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:00
от 370 ₽
12:10
от 370 ₽
14:20
от 480 ₽
16:30
от 480 ₽
18:40
от 520 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:20
от 300 ₽
12:30
от 300 ₽
16:40
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:40
от 200 ₽
11:40
от 550 ₽
15:00
от 360 ₽
18:20
от 420 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:50
от 150 ₽
13:00
от 250 ₽
15:10
от 250 ₽
18:10
от 360 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
15:35
от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
09:55
от 99 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
09:55
от 250 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:05
от 99 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
17:40
от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
13:15
от 220 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
15:30
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:45
от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
09:30
от 170 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
10:25
от 180 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
11:20
от 300 ₽
13:35
от 300 ₽
15:45
от 300 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:00
15:20
Победа
Пролетарская
2D
09:00
от 200 ₽
14:30
от 300 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
11:25
от 550 ₽
16:35
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:10
от 350 ₽
17:55
от 450 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:35
от 750 ₽
14:35
от 950 ₽
18:40
от 1150 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:20
от 340 ₽
12:40
от 340 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:10
от 470 ₽
15:30
от 520 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:25
от 390 ₽
11:25
от 420 ₽
12:30
от 390 ₽
15:20
от 470 ₽
17:25
от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:40
от 550 ₽
13:50
от 500 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
10:15
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
14:35
от 600 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:55
от 330 ₽
13:05
от 400 ₽
15:15
от 400 ₽
17:25
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:05
от 290 ₽
13:15
от 330 ₽
15:25
от 330 ₽
17:35
от 350 ₽
19:45
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:15
от 430 ₽
12:20
от 430 ₽
17:10
от 600 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15
11:30
13:15
14:00
15:30
16:20
17:45
19:40
20:40
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30
11:20
12:45
15:00
18:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:15
12:40
15:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
11:10
12:40
15:35
17:05
20:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
12:55
14:30
17:25
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:20
11:30
12:45
13:45
15:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20
11:20
12:40
14:45
15:50
17:05
18:10
19:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
11:20
12:25
13:35
14:40
16:55
18:05
19:50
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:20
11:40
12:35
14:50
16:10
17:10
18:25
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:30
от 450 ₽
13:40
от 500 ₽
15:45
от 500 ₽
17:50
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:35
от 450 ₽
14:25
от 500 ₽
16:35
от 500 ₽
18:40
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:25
от 500 ₽
15:50
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:30
от 420 ₽
13:35
от 500 ₽
17:25
от 580 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:10
от 390 ₽
11:30
от 420 ₽
13:35
от 470 ₽
17:25
от 530 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:30
от 370 ₽
12:40
от 430 ₽
19:10
от 600 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
12:15
от 350 ₽
