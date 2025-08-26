Меню
Фильмы
Пушистый форсаж: Гран-при
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 2025 в Москве
26 августа 2025
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 26 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
18
Завтра
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
10:50
от 150 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:10
от 350 ₽
11:20
от 350 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:20
от 300 ₽
11:40
от 400 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00
от 960 ₽
12:40
от 960 ₽
16:00
от 520 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
16:15
от 350 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:00
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:15
от 170 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:55
от 320 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:30
Победа
Крестьянская Застава
2D
08:40
от 200 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:55
от 340 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10
от 500 ₽
11:30
от 220 ₽
13:00
от 220 ₽
15:10
от 220 ₽
17:45
от 220 ₽
20:30
от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:40
от 600 ₽
13:10
от 220 ₽
17:35
от 220 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:15
от 220 ₽
12:40
от 220 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 500 ₽
11:20
от 220 ₽
13:40
от 220 ₽
17:10
от 220 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
от 200 ₽
12:50
от 200 ₽
15:35
от 200 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:20
от 200 ₽
11:30
от 200 ₽
12:40
от 200 ₽
13:45
от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
11:10
от 220 ₽
13:30
от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
от 220 ₽
12:35
от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
11:10
от 220 ₽
13:30
от 220 ₽
15:10
от 220 ₽
