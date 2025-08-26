Меню
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 2025 в Москве 26 августа 2025

Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 26 августа 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Сатурн
Свиблово
2D
10:50 от 150 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:10 от 350 ₽ 11:20 от 350 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:20 от 300 ₽ 11:40 от 400 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00 от 960 ₽ 12:40 от 960 ₽ 16:00 от 520 ₽
Москино Кинопарк пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
16:15 от 350 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:00 от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:15 от 170 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:55 от 320 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:30
Победа
Крестьянская Застава
2D
08:40 от 200 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:55 от 340 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 500 ₽ 11:30 от 220 ₽ 13:00 от 220 ₽ 15:10 от 220 ₽ 17:45 от 220 ₽ 20:30 от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:40 от 600 ₽ 13:10 от 220 ₽ 17:35 от 220 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:15 от 220 ₽ 12:40 от 220 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 500 ₽ 11:20 от 220 ₽ 13:40 от 220 ₽ 17:10 от 220 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30 от 200 ₽ 12:50 от 200 ₽ 15:35 от 200 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:20 от 200 ₽ 11:30 от 200 ₽ 12:40 от 200 ₽ 13:45 от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 500 ₽ 11:10 от 220 ₽ 13:30 от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 от 220 ₽ 12:35 от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10 от 500 ₽ 11:10 от 220 ₽ 13:30 от 220 ₽ 15:10 от 220 ₽
