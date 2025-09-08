Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные

Матерь Драконов — это понятно, но почему Дейенерис «бурерожденная»? Этого в «Игре престолов» не показали

Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются