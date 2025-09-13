Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Рецепт счастья
Расписание сеансов Рецепт счастья, 2025 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Рецепт счастья, 13 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Рецепт счастья»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
22:30
от 740 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Точно не на юг уехал: Стас Скрябин исчез из «Ментовских войн» из-за страшной трагедии
Миядзаки назвал ее кульминацией, но не объяснил, почему: вот что означает сцена с поездом в «Унесенных призраками»
Сколько-сколько лет Сейко? Возраст героев аниме «Дандадан» точно удивит
Тест для выросших на комедиях и мелодрамах СССР: вспомните 5 хитовых кинолент по кадрам с телевизором
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон
«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного
Эльфийское видео для взрослых: в этой сцене из «Хоббита» актеры краснели, а окружающие не могли сдержать смех
Новый хоррор с бюджетом $55 млн почти переписал историю: еще немного и даже «Оно» останется позади — идет на рекорд
Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать
Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля
ИИ превратил цитаты из «Москва слезам не верит» в картинки: 5 изначальных реплик вспомнят лишь фанаты Меньшова (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667