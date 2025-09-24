Финал «Игры престолов» забыл о самой важной проблеме Сансы — и это разрушает логику Вестероса

«Как девчушку-то назвали?» Помните? Тогда тест на знание имен героев советского кино пройдете легко

Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить

Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет?

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял